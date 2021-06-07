Son dakika haber | Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)
Son dakika haberine göre KONTROL ALTINDABursa'nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINDA
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tonlarca atık, küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Semih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin