Son dakika haber | Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)
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Son dakika haber | Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre KONTROL ALTINDABursa'nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tonlarca atık, küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Semih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa),


Son dakika haber | Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)
Son dakika haber | Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)
Son dakika haber | Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)
Son dakika haber | Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)
Son dakika haber | Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)
Son dakika haber | Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)
Son dakika haber | Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin

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