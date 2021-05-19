BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

BURSA, bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

BURSA, bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Geçit Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yaklaşık 10 itfaiye aracı, yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede, geniş güvenlik önlemleri aldı. Geri dönüşüm fabrikasının, yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin, bir saatlik çalışması sonucunda yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Bölgeden yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından da görüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra bölgede soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı