Son dakika gündem: Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika gündem: Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika gündem: Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Millet Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle buluşan E.Ç, S.T, M.E, F.B. ve U.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli F.B, U.Ö'yü silahla yaraladı.

Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen E.Ç, S.T. ve M.E. ile F.B'yi olayda kullanılan tabancayla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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