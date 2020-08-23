Son dakika gündem: Bursa'da 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
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Son dakika gündem: Bursa'da 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Son dakika gündem haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Son dakika gündem: Bursa'da 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
23.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:28
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolu Mezitler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 N 7569 plakalı otomobil ters şeride girince, Sebahattin Cankurt yönetimindeki 34 FM 9026 ve Osman Murat Özbaş'ın kullandığı 16 KHD 36 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobillerin içinde bulunan 7 kişi yola savruldu, 3 kişi de araçların içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olası bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, otomobil içinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 4 kişinin öldüğü tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralı 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, Bursa- Ankara yolu trafiğe kapatıldı.


- İnegöl

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Kaynak: DHA

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