Son dakika gündem: Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Son dakika gündem: Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

04.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:30
Son dakika gündem: Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Son dakika haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangını gören apartman sakinleri kendilerini sokağa atarken, evde kiracı olarak oturan Suriye uyruklu Faten Elserri ve çocukları gözyaşı döktü.

Yangın, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Kemer Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Yangını gören apartman sakinleri kendilerini sokağa atarken, haber verilmesi üzerine adrese itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, evde kiracı olarak oturan Suriye uyruklu Faten Elserri ve çocukları gözyaşı döktü. Mahallelinin söndürme çalışmalarını merakla izlediği yangında dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika gündem: Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika gündem: Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika gündem: Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika gündem: Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika gündem: Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika gündem: Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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