Son dakika gündem: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kovid-19 aşısı yaptırdı
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Son dakika gündem: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kovid-19 aşısı yaptırdı

01.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:57
Son dakika gündem: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu uygulandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu uygulandı.

Aşı yaptırmasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tüm sağlık çalışanlarının yoğun gayretleriyle salgın sürecinin iyi yönetildiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Aktaş, "Ülkemizde aşılama süreci başladı. Takvime göre de biz bugün İl Sağlık Müdürümüzün öncülüğünde aşımızı olduk. Tüm hemşehrilerimize şunu tavsiye ediyorum; kesinlikle aşılarını ihmal etmesinler. Hep beraber bu zorluğu yeneceğiz. Biz güçlü bir ülkeyiz, bu sıkıntıyı hem sağlık çalışanlarımızın özel gayretleri hem de sağlık altyapımızla aştık, aşıyoruz." dedi.

Aktaş, en kısa zamanda normal günlere dönmek arzusunda olduklarını sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da Aktaş'a eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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