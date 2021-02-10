Son dakika gündem: Burdur'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Burdur'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

10.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:34
Son dakika gündem: Burdur'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Burdur'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burdur'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tolga Bilgiç'in (29) kullandığı 07 ANF 396 plakalı otomobil, S.A. yönetimindeki 32 ABK 890 plakalı tanker ile Isparta-Antalya kara yolunda Burdur sınırlarındaki Çamlıdere mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bilgiç'in cenazesi incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.

Tanker sürücüsü ise jandarma ekibince karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Pervin Buldan Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Burcu Biricik Hüner Coşkuner
Spor Erol Bulut Mesut Özil Hakan Kutlu Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ölü Türk Uzay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Burdur'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 14:36:58. #1.16#
title