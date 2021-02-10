Son dakika gündem: Burdur'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
10.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:34
Bir son dakika haberine göre Burdur'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Burdur'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tolga Bilgiç'in (29) kullandığı 07 ANF 396 plakalı otomobil, S.A. yönetimindeki 32 ABK 890 plakalı tanker ile Isparta-Antalya kara yolunda Burdur sınırlarındaki Çamlıdere mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bilgiç'in cenazesi incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.
Tanker sürücüsü ise jandarma ekibince karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen