Son dakika gündem: Burdur'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi: Burdur'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur Gölü kıyısındaki Şeker Plajı mevkisinde bulunan otluk ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında 3-4 dönüm otluk ve sazlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA