Son dakika gündem: Burdur'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
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Son dakika gündem: Burdur'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Burdur'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

Son dakika haberi: Burdur'un Bucak ilçesinde itfaiye ekiplerince düştüğü kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde itfaiye ekiplerince düştüğü kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

Alaaddin Mahallesi Sazak mevkisinde bahçede bulunan yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk

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