Son dakika gündem: BURDUR'DA KAZA 2 YARALI - Haberler
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Son dakika gündem: BURDUR'DA KAZA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Burdur'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Orhan Bağ (55) yönetimindeki 15 AAP 800 plakalı hafif ticari araç Burdur- Fethiye karayolu Kuş Gözlemevi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle aydınlatma direği yola devrildi. Kazada sürücü Orhan Bağ ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Dudu Bağ (58) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Son dakika gündem: BURDUR'DA KAZA 2 YARALI

Son dakika gündem: BURDUR'DA KAZA 2 YARALI

Son dakika gündem: BURDUR'DA KAZA 2 YARALI

Son dakika gündem: BURDUR'DA KAZA 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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