Son dakika gündem: Burdur'da çalıştığı balkondan düşerek yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Burdur'un Bucak ilçesinde, çalıştığı balkondan düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi.
14.08.2020 00:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:48
Burdur'un Bucak ilçesinde, çalıştığı balkondan düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi.
Balkondan zemine düşen Semih Serin (30), kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Serik ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Serin'in cenazesi, ailesine teslim edildi.
Akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki balkonda panjur yapımı için ölçü alan işçi Semih Serin (30), beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı.
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Kaynak: AA