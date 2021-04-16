Son dakika gündem: Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin istifasını onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin istifasını onayladı

Son dakika gündem: Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin istifasını onayladı
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin dün sunduğu istifayı onayladı.

Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin dün sunduğu istifayı onayladı.

Parlamentonun 4 Nisan'da düzenlenen seçimden sonra ilk olağan genel oturumunda görüşülen istifa 240 sandalyeli mecliste 156 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Milletvekilleri, oylama sonuçlarının açıklanmasından sonra istifa kararını alkışladı.

Oylama sırasında parlamentoda bulunmayan Başbakan Borisov, dün istifasını sunduktan sonra izne çıkacağını duyurmuştu.

Ayrıca Borisov, lideri olduğu ve parlamentoda 75 kişi ile en büyük gruba sahip Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) partisine verilmesi beklenen yeni kabine kurma görevi çerçevesinde faaliyetlerde bulunacağını açıklamıştı.

Borisov, kurmaya çalışacağı kabinede başbakan adayı olarak eski dışişleri bakanlarından Daniel Mitov'u önereceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yeni parlamentonun dün yapılan ilk oturumundaki konuşmasında, 19 Nisan Pazartesi yeni hükümetin kurulması için parlamentodaki 6 siyasi partiyle müzakerelere başlayacağını açıklamıştı.

Anayasaya göre, seçim sonrası hükümet kurma görevi ilk olarak parlamentoda en geniş temsili olan partiye veriliyor.

Son 10 yılda kısa aralıklarla 3 kez başbakanlık yapan Borisov, parlamentodaki diğer tüm siyasi güçlerin, GERB'ye karşı cephe aldıklarını, bu nedenle partisinin sunacağı kabine taslağının güvenoyu almayacağı görüşünü paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Nur Sürer Müge Anlı Demet Akalın Mustafa Üstündağ
Spor Diego Cenk Tosun Bülent Uygun Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin istifasını onayladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:23:26. #1.16#

title