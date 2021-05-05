Son dakika gündem: Bulgaristan, Afganistan'daki askeri personelini geri çekme kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Bulgaristan, Afganistan'daki askeri personelini geri çekme kararı aldı

Son dakika gündem: Bulgaristan, Afganistan'daki askeri personelini geri çekme kararı aldı
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ülkesinin Afganistan'da bulundurduğu askeri personelini geri çekme kararı aldığını duyurdu.

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ülkesinin Afganistan'da bulundurduğu askeri personelini geri çekme kararı aldığını duyurdu.

Karakaçanov, yarın kutlanacak Ordu ve Cesaret Bayramı arifesinde, sınır ötesi görevlerdeki askeri personelle görüştü.

Bakanlıktaki toplantıda Karakaçanov, Afganistan'ın Bagram Hava Üssü ve ile Kabil Hava Limanı'nda görevli yaklaşık 120 Bulgar askerinin birkaç haftaya kadar ülkeye geri döneceğini açıkladı.

Bulgaristan, Afganistan'ın yanı sıra Gürcistan, Bosna Hersek, Kosova ve Mali'de toplam 165 askeri personel bulunduruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
Ordu'da dinazorlar çağına ait fosillerin bulunduğu iddia edildi
Ordu'da dinazorlar çağına ait fosillerin bulunduğu iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Serdar Aziz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Bulgaristan, Afganistan'daki askeri personelini geri çekme kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 18:15:07. #1.15#

title