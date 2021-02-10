Son dakika haberleri... Bulgar hükümetinden İslami ve Ortodoks eğitim veren 6 okula 2 milyon avro destek

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Gelen son dakika haberlerine göre Bulgaristan hükümeti ülkedeki 3 Ortodoks ve 3 İslami eğitim veren okula gelecek eğitim öğretim dönemi için toplam 2 milyon avro finansal destek sağlayacak.

Bulgaristan hükümeti ülkedeki 3 Ortodoks ve 3 İslami eğitim veren okula gelecek eğitim öğretim dönemi için toplam 2 milyon avro finansal destek sağlayacak.

Başbakan Boyko Borisov, finansman kararının alındığı hükümet oturumunda, ülkenin genç ruhani liderlerini yetiştiren kurumların ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Borisov, "Savaş değil barış öğretisini benimseyen din okulları devlet desteğini sonuna kadar hak etmiştir. Bu finansman sadece rutin öğretim programına sıradan bir jest değil, dinlerin birbirlerini tanıyıp hoş görmesi, etnik toleransın geliştirilmesine yapılan bir yatırımdır." dedi.

Eğitim Bakanı Krasimir Vılçev de din okullarına verilen desteğin önceki yıllara göre "önemli ölçüde artırıldığını" dile getirdi. Din okullarındaki öğretmenlerin maaşlarının laik okulların öğretmenleri ile eşit olacağının altını çizen Vılçev, din okullarında görevli öğretmenlerin maaşlarının da artık devlet tarafından ödeneceğini söyledi.

Vılçev, söz konusu okulların tüm ulusal eğitim sistemi için de önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı