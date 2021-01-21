Son dakika haber! Bujiyle otomobillerin camını kırıp, hırsızlık yapan şüpheli kamerada
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Son dakika haber! Bujiyle otomobillerin camını kırıp, hırsızlık yapan şüpheli kamerada

21.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:47
Son dakika haber! Bujiyle otomobillerin camını kırıp, hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Son dakika haber... Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY'de buji ile otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY'de buji ile otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin otomobillerden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, geçtiğimiz Aralık ayından itibaren çeşitli ilçelerde otomobillerden hırsızlık yapan bir şüphelinin peşine düştü. Polis, buji ile otomobillerin camlarını kıran şüpheliyi bulmak için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan çalışmalarda hırsızlık yapan şüphelinin A.D. olduğu tespit edildi. Şüphelinin dün Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi'nde olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri A.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden aynı gün Üsküdar'da otomobilden çalınan bir laptop da bulundu. A.D'nin 9 adet hırsızlık suçundan kaydının ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi. Şüpheli A.D, Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli duruşma sonrası tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. 

Öte yandan şüpheli A.D'nin otomobillerden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin etrafı kolaçan ettikten sonra buji ile otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptığı görülürken ardından beyaz bir araca yaklaşan A.D'nin defalarca cama buji attığı fakat camı kıramadığı daha sonra ise camı kırarak otomobilin içine girdiği görülüyor. 

Son dakika haber! Bujiyle otomobillerin camını kırıp, hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Son dakika haber! Bujiyle otomobillerin camını kırıp, hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Son dakika haber! Bujiyle otomobillerin camını kırıp, hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Son dakika haber! Bujiyle otomobillerin camını kırıp, hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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