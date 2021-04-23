Son dakika gündem: Buharkent MYO'da çocuk kitabı yazımı konuşuldu

Son dakika gelişmesine göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'Çocuk Kitabı Nasıl Yazılır Yazarından Öğren' isimli seminer, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'Çocuk Kitabı Nasıl Yazılır Yazarından Öğren' isimli seminer, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Buharkent MYO Çocuk Edebiyatı ve Medya dersi kapsamında düzenlenen seminere, Uçan Kitaplarla Seyahat adlı kitabın yazarı okul öncesi öğretmeni Nilüfer Ertarakçı konuşmacı olarak katıldı. Buharkent MYO Çocuk Gelişimi Bölümü Öğr. Gör Ayşe Nur Alkoç Sayan'ın moderatörlüğünü yaptığı ve İstiklal Anaokulu Müdürü Okul Öncesi Öğretmeni Nilüfer Ertarakçı'nın gerçekleştirdiği eğitimde, çocuk kitabının nasıl yazılacağı ve dikkat edilmesi gereken özellikler ele alındı.

Güncel çocuk kitabı örneklerinin konuşulduğu seminerde, Nilüfer Ertarakçı kitabından okuma yaptı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Buharkent MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı kapanış konuşmasında, seminerin pandemi dönemi sonrası yüz yüze olarak da düzenlenmesinin verimli olacağını belirterek ders öğretmeni, yazar ve öğrencilere katılımları için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı