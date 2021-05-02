Son Dakika | Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 2 çuval ürün çaldı
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Son Dakika | Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 2 çuval ürün çaldı

Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MERSİN'de kısıtlamada büfeye giren hırsız, fark ettiği güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 30 bin TL'lik mal çaldı.

MERSİN'de kısıtlamada büfeye giren hırsız, fark ettiği güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 30 bin TL'lik mal çaldı.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde 30 Nisan sabahı büfesine gelen iş yeri  sahibi, ürünlerinin çalındığını fark edince hemen güvenlik kamera görüntülerini inceledi. 30 bin TL'lik ürünü çalınan büfe sahibi, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDISaat 24.00 sıralarında büfe önüne gelen şüphelinin kapıyı zorlaması üzerine alarm çalınca yaklaşık 3 saat beklediği görülüyor. Ortalık sakinleşince saat 03.00 sıralarında büfeye giren şüpheli, arama yapıyor, bu sırada güvenlik kamerasını fark edince yönünü değiştiriyor. Yaklaşık yarım saat içerde kalan zanlı 2 çuval ürünle çıkarak uzaklaşıyor. Yaklaşık 30 bin TL zararı olan büfe sahibi, şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


Son Dakika | Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 2 çuval ürün çaldı
Son Dakika | Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 2 çuval ürün çaldı
Son Dakika | Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 2 çuval ürün çaldı
Son Dakika | Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 2 çuval ürün çaldı
Son Dakika | Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 2 çuval ürün çaldı
Son Dakika | Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 2 çuval ürün çaldı
Son Dakika | Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 2 çuval ürün çaldı
Son Dakika | Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 2 çuval ürün çaldı
Son Dakika | Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 2 çuval ürün çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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