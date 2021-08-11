Son dakika gündem: Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor
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Son dakika gündem: Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor -Alevler Taşbaşı Mahallesi'ne yaklaştı Yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu TOMA ekipleri de bölgede aktif rol alıyor Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını Taşbaşı Mahallesi'nin üst kısmında etkisini devam ettiriyor.

Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor

-Alevler Taşbaşı Mahallesi'ne yaklaştı

Yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu

TOMA ekipleri de bölgede aktif rol alıyor

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını Taşbaşı Mahallesi'nin üst kısmında etkisini devam ettiriyor.

Bucak'ın Çobanpınarı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın Antalya sınırına yakın olan Taşbaşı Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler hem havadan hem karadan mücadele ediyor. Şiddetli rüzgar ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor. Mahallenin üstünde etkisi devam ettiren yangına TOMA araçları da müdahalede bulunuyor. Vatandaşların TOMA'lara su taşımak için canla başla mücadele ettiği görüldü. Vatandaşlar ayrıca ellerine aldıkları tırmıklarla yangının önünü almaya çalışırken, bazı vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

Yangında 3 köy boşaltılırken 1 ev yanarak kül oldu. Yangına orman araözlerinin yanı sıra 7 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

Son dakika gündem: Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor
Son dakika gündem: Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor
Son dakika gündem: Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor
Son dakika gündem: Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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