Kuaförden vatandaşa ücretsiz hizmet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuaförden vatandaşa ücretsiz hizmet

11.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:23
Kuaförden vatandaşa ücretsiz hizmet

Eskişehir'de kuaförlük yapan Cevdat Kartal gurbetten döndükten sonra bu işe başlamıştı. Kartal her vatandaşa kandil günlerinde ücretsiz hizmet verirken şehit aileleri, gazileri ve ihtiyaç sahiplerine senenin her günü ücretsiz hizmet veriyor.

Gurbetten dönerek Eskişehir'de bir kuaför dükkanı açan Cevdat Kartal, şehit aileleri, gazileri ve ihtiyaç sahiplerine yılın her günü, kandil günlerinde ise tüm vatandaşlara karşılıksız tıraş hizmeti yapıyor.

Belçika'da doğup büyüyen Cevdat Kartal, orada emekli olduktan sonra kendi memleketine döndü. Aslen Eskişehirli olan Kartal, burada açtığı işletmesinde bir ilke başvurdu. Kartal, kısa süre önce açtığı kuaförde; şehit aileleri, gazileri ve yardıma muhtaç insanlara yılın 365 gün ücretsiz hizmet verdiğini belirtti. Ayrıca Kartal, İstiklal mahallesi, Nurgül sokağında bulunan kuaföründe, kandil günlerinde ise tüm Türkiye'den gelen vatandaşlara yine ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor.

Cevdat Kartal, başlattığı uygulamayı süresiz olarak devam ettireceği açıkladı. Kartal konu ile ilgili konuşurken, "İşletmemizde şehit aileleri, gazileri ve kimsesiz garibanlara ücretsiz olarak tıraş yapıyoruz. Her gün Türkiye'nin her tarafından gelebilirler. Ayrıca İslam dinine ait kandil günlerinde gelen herkese tıraşımız bedava oluyor. Bunu da hayratımız olarak yapıyoruz. Bir yardım amaçlı yapıyoruz. Bir berber olarak örnek olmak istiyoruz. Bir gariban zor durumda kalırsa bu o mahalle için ayıptır. Her şey devletten beklemek değil, biz de vatandaş olarak bir ucundan tutsak mağduriyeti ortadan kalkar diye düşündük. Onun için ihtiyacı olduğunu belirten kişileri hiç sorgulamadan bu uygulamayı başlattık. Bu uygulama süresiz olarak başlattık, bu şekilde de devam edecek" diye belirtti.

Cevdat Kartal'ın iş yerinde berber olarak çalışanlar ise bu uygulamadan çok mutlu olduklarını, gelen vatandaşlara ücretsiz hizmet vermekten gurur duyduklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kuaförden vatandaşa ücretsiz hizmet
Kuaförden vatandaşa ücretsiz hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Cahit Özkan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Şevket Çoruh Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuaförden vatandaşa ücretsiz hizmet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:25:50. #1.15#
title