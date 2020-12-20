Son dakika gündem: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19 aşılarına güvenmiyor
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Son dakika gündem: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19 aşılarına güvenmiyor

20.12.2020 00:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 00:08
Son dakika gündem: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19 aşılarına güvenmiyor

Son dakika habere göre BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına güvensizliğini, "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin.

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına güvensizliğini, "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin. Eğer bir Superman'e dönüşürsen, eğer bir kadında sakal uzarsa veya bir erkek ince konuşmaya başlarsa onlarla bir ilgisi yok." sözleriyle dile getirdi.

Bölge basınında çıkan haberlere göre Bolsonaro, Brezilya Yüksek Mahkemesinin (STF), bazı durumlarda Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmesini içeren kararını kınadı ve bu aşıya olan güvensizliğini dile getirdi.

Mahkemenin kararına saygı duyduğunu belirten Bolsonaro, herkes için aşının mevcut olmayacağını belirtti. Bolsonaro, 2021'in sonunda bile herkesin aşı olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Sağlık Gözetim Ajansı tarafından onayı ile Kovid-19 aşısının uygulanacağını belirten Bolsonaro, kendisinin aşı olmayacağını kaydetti.

Kendisini "kötü örnek" olarak niteleyenleri de sert bir dille eleştiren Bolsonaro, Kovid-19 aşısına karşı güvensizliğini şu şekilde ifade etti:

"Burada bir şeyin iyi anlaşılması gerekiyor. Pfizer, anlaşmasında çok açık. 'Biz (Pfizer), herhangi bir yan etkinin sorumluluğunu almıyoruz.' Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin. Eğer bir Superman'e dönüşürsen, eğer bir kadında sakal uzarsa veya bir erkek ince konuşmaya başlarsa onlarla bir ilgisi yok. Daha kötüsü insanların bağışıklık sistemlerini değiştiriyor."

Brezilya, halihazırda herhangi bir Kovid-19 aşısının kullanımına izin vermemesine rağmen, üzerinde çalıştığı aşılama planı, AstraZeneca, Sinovac ve Pfizer'in aşılarını içeriyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan ve dünyada salgından en çok etkilenen 3. ülke olan Brezilya'da, 185 bin 650 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 7 milyon 162 bin 978 kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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