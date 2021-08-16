Son dakika gündem: Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor

Son dakika gündem: Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.

İş makineleri ve itfaiyenin de katılımıyla başlayan yıkımı çevredeki bazı vatandaşlar gözyaşlarıyla izledi.

Yıkım çalışması drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇİFTİN ACI KADERİ
ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇİFTİN ACI KADERİ
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli
Magazin Kibariye Cimilli İbo Demet Akalın Seren Serengil
Spor Mesut Özil Lionel Messi Ünal Karaman Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 19:59:41. #1.16#

title