Son dakika gündem: Boyabat'ta "Yaz Kur'an kursları"na 1856 çocuk katılıyor
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Son dakika gündem: Boyabat'ta "Yaz Kur'an kursları"na 1856 çocuk katılıyor

Son dakika gündem: Boyabat'ta 'Yaz Kur'an kursları'na 1856 çocuk katılıyor
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sinop'un Boyabat ilçesinde merkez ve köylerde açılan yaz Kur'an kurslarında 1856 öğrenciye eğitim veriliyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde merkez ve köylerde açılan yaz Kur'an kurslarında 1856 öğrenciye eğitim veriliyor.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, eğitimlerin 196 sınıfta 207 erkek ve 20 kadın öğretici tarafından verildiği vurgulandı.

Eğitimlerin 20 Ağustos'ta sona ereceği aktarılan açıklamada, 1856 çocuğun katıldığı kurslarda 80 erkek, 51 kız olmak üzere 219 öğrencinin de hafızlık eğitimlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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