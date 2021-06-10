Son dakika gündem: Boşanma aşamasındayken 2 tüfekle eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı
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Son dakika gündem: Boşanma aşamasındayken 2 tüfekle eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı

Son dakika gündem: Boşanma aşamasındayken 2 tüfekle eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'da M.B., boşanma aşamasındaki eşi N.B.'nin gittiği babasının evinde 2 pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

DİYARBAKIR'da M.B., boşanma aşamasındaki eşi N.B.'nin gittiği babasının evinde 2 pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Kayınpeder C.K. yaralanırken, kardeşi M.F.K. ise yaşamını yitirdi. 

Olay, gece merkez Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. M.B., boşanma aşamasında olduğu eşi N.B.'nin, babasının evine gittiğini öğrendi. Bunun üzerine M.B., babası ve amcasını da yanına alarak, kayınpederi C.K.'nin evine gitti. M.B., yanında taşıdığı 2 pompalı tüfekle evin içinde rastgele ateş açtı. Kayınpeder C.K. ve kardeşi M.F.K., vurulurken, komşuların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve geldi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan M.F.K., hayatını kaybetti. Kayınpeder C.K. ise tedaviye alındı. M.F.K.'nin cansız bedeni de otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 

Evde inceleme yapan polis ekipleri ise olay sonrası kaçan M.B. ile isimleri öğrenilemeyen babası ve amcasının yakalanması için çalışma başlattı. 

Son dakika gündem: Boşanma aşamasındayken 2 tüfekle eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı
Son dakika gündem: Boşanma aşamasındayken 2 tüfekle eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı
Son dakika gündem: Boşanma aşamasındayken 2 tüfekle eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı
Son dakika gündem: Boşanma aşamasındayken 2 tüfekle eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

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