Son dakika gündem: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (6)
Son dakika haberler: TUTUKLANDIBursa'da, boşanmak üzere olduğu Aygül Yıldız'ı sokak ortasında silahla öldürmek suçundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Bursa'da, boşanmak üzere olduğu Aygül Yıldız'ı sokak ortasında silahla öldürmek suçundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN