Son dakika gündem: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (6)

Son dakika haberler: TUTUKLANDIBursa'da, boşanmak üzere olduğu Aygül Yıldız'ı sokak ortasında silahla öldürmek suçundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.