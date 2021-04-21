Son dakika gündem: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (6)
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Son dakika gündem: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (6)

Son dakika gündem: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (6)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: TUTUKLANDIBursa'da, boşanmak üzere olduğu Aygül Yıldız'ı sokak ortasında silahla öldürmek suçundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da, boşanmak üzere olduğu Aygül Yıldız'ı sokak ortasında silahla öldürmek suçundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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