Son dakika gündem: Bolu merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haberleri: Bolu merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında aktif görevdeki askerlerin de bulunduğu 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bolu merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında aktif görevdeki askerlerin de bulunduğu 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden eski sağlık astsubay Yasin Emre Y. ve meslekten ihraç edilen astsubay Emre G, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen aktif görevdeki askerler H.Ç. ve K.G, meslekten ihraç edilen astsubay Emre G, eski sağlık astsubay Yasin Emre Y, muhasebeci E.E. ile herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne'de 29 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder