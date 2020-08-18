Son dakika gündem: Bolu'da yeni koronavirüs önlemleri
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Son dakika gündem: Bolu'da yeni koronavirüs önlemleri

Son dakika gelişmesine göre BOLU'da, koronavirüs salgınında gözlenen artış nedeniyle, tabiat ve milli parklara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirilirken, 65 yaş üstü vatandaşların da düğün, sünnet gibi kalabalık ortamlara girmesi yasaklandı.

Son dakika gündem: Bolu'da yeni koronavirüs önlemleri
18.08.2020 23:50 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:53

BOLU'da, koronavirüs salgınında gözlenen artış nedeniyle, tabiat ve milli parklara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirilirken, 65 yaş üstü vatandaşların da düğün, sünnet gibi kalabalık ortamlara girmesi yasaklandı.

Bolu'da, koronavirüs vakalarının özellikle son 2 ayda artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tedbirler alındı. Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan mecliste, temmuz ve ağustos aylarında salgının yayılma hızının, pozitif vakaların, evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaş sayısının ve temaslıların hızla arttığının görüldüğü belirtilerek, vaka artışlarının en önemli sebeplerinin düğün, sünnet, toplu taşıma, taziye gibi etkinliklere katılanların kurallara uymaması gösterildi.

Son 2 hafta içinde Gölcük ve Abant Tabiat Parkları'na şehir dışından gelen ve koronavirüs testlerinin pozitif olduğu anlaşılan kişilerin yakalanması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi. Alınan kararda, "Abant, Gölcük ve Yedigöller mesire alanlarına il içinden ve il dışından yoğun şekilde ziyaretçilerin geldiği, bu ziyaretçilerin en azından bazılarının pozitif vaka tanımlı veya temaslısı oldukları ve evlerinden çıkmamaları gerektiği halde söz konusu mesire alanlarına geldikleri tespit edildiğinden ilk etapta Abant, Gölcük ve Yedigöller'e tatil günlerinde girişlerin Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda elektronik HES sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi" denildi.65 YAŞ ÜSTÜNE YENİ KISITLAMALAR Bolu'da, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşların 65 yaş üzeri olduğu vurgulanan kararda, "İlimizde koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri şahıslardan oluştuğu anlaşıldığından kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş üzeri olan vatandaşlarımızın virüsten daha iyi korunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının, sünnet düğünü,nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmalarının kısıtlanmasına yani bu tür aktivitelere katılımlarının engellenmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.SOKAKTA SİGARA İÇMEK, DONDURMA VE ÇEKİRDEK YEMEK YASAK

Ayrıca, kentte maskesini çıkartarak cadde ve sokaklarda ellerinde yemek yiyen ve sigara içen vatandaşlara da kısıtlama getirildi. Meclis tarafından alınan kararda, "Vatandaşların yeme-içme gerekçesiyle maske takmamalarına sebebiyet verdiği anlaşıldığından maske çıkartılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda sigara içilmesine, dondurma, çekirdek gibi gıda tüketimine izin verilmeyecek" denildi.


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Kaynak: DHA

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