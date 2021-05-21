Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkelerinde DEAŞ adına faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ülke güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilen Irak uyruklu A.R. ve M.A.S.H ile Suriye uyruklu U.A'yı yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Türkiye'de herhangi bir suç kaydı bulunmadığı belirlenen 3 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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