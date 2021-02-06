Son dakika gündem: Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem: Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

06.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:52
Son dakika gündem: Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Bolu'da çıkan yangında 1 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Bolu'da çıkan yangında 1 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Dağkent Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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