Son dakika gündem: Bolu'da jandarmadan drone destekli trafik denetimi
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Son dakika gündem: Bolu'da jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Son dakika gündem: Bolu'da jandarmadan drone destekli trafik denetimi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bolu'da jandarma ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bolu'da jandarma ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Araç trafiğinin yoğun olduğu Abant kavşağı ile Abant Tabiat Parkı girişine kadar 22 kilometrelik kısmı kapsayan denetim, motorize, trafik ve asayiş ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

Drone destekli denetimde, bazı araçlar uygulama noktasında durdurularak ekiplerce sorgulama yapıldı.

Hakkında arama kararı olan 5 kişinin yakalandığı denetimde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Son dakika gündem: Bolu'da jandarmadan drone destekli trafik denetimi
Son dakika gündem: Bolu'da jandarmadan drone destekli trafik denetimi
Son dakika gündem: Bolu'da jandarmadan drone destekli trafik denetimi
Son dakika gündem: Bolu'da jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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