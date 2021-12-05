Son dakika gündem: Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Haberler
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Son dakika gündem: Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Son dakika haber: Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Yeniceşeyhler köyündeki bir evde birlikte alkol alan F.G. (20) ile G.U. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G, bıçakla G.U'yu sol omuz boşluğundan ağır yaraladı.

Sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan G.U, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan F.G ise jandarma ekiplerince Bolu merkezdeki Sağlık Mahallesi'nde gözaltına alındı.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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