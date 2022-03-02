Son dakika gündem: Bölgesel polis ofisi Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu vuruldu - Haberler

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Son dakika gündem: Bölgesel polis ofisi Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu vuruldu

AA - Güncel
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Son dakika haberi... Vurulan bina Binanın çatısındaki yangın Çatının çökmesi İtfaiyenin müdahalesi HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Harkiv'de bulunan bölgesel polis ofisi binası, sabah saatlerinde füzelerle vuruldu.

Vurulan bina

Binanın çatısındaki yangın

Çatının çökmesi

İtfaiyenin müdahalesi HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Harkiv'de bulunan bölgesel polis ofisi binası, sabah saatlerinde füzelerle vuruldu. Ana caddede bulunan bina, füze saldırısının ardından harabeye döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken kurtarma ekipleri de enkazda kalanları çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor.

Son dakika gündem: Bölgesel polis ofisi Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu vuruldu

Son dakika gündem: Bölgesel polis ofisi Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu vuruldu

Son dakika gündem: Bölgesel polis ofisi Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu vuruldu

AA - Güncel

Ukrayna, Yangın, Rusya, Polis, Güncel, Haberler

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