Son dakika gündem: Bodrum Kent Konseyinden içme suyu hattındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması Gelen son dakika haberine göre Bodrum Kent Konseyi, ilçedeki içme suyu hattında meydana gelen patlamalara çözüm bulunmasını istedi.

Bodrum Kent Konseyi, ilçedeki içme suyu hattında meydana gelen patlamalara çözüm bulunmasını istedi.

Bodrum Kent Konseyi üyesi grup, Torba Mahallesi'ndeki içme suyu hattında dünkü patlamanın ardından arızanın giderilmeye çalışıldığı bölgede basın açıklaması yaptı.

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, yaptığı açıklamada, hatta bugüne kadar çok sayıda patlamanın olduğunu, hijyenin daha önemli olduğu salgın döneminde de defalarca susuzluk yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz, "Turizmde en çok geliri sağlayan üçüncü il Muğla'da, onun turizmin incisi dünyaca marka olmuş ilçesi Bodrum ve onun cefakar halkı da bu ilgisizliği hak etmiyor. Bodrum Kent Konseyi olarak öncelikle DSİ ya da Büyükşehir Belediyesi demeden yetkililerden sorunun çözümünü bekliyoruz." dedi.

Su hattındaki patlamanın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, DSİ'ye ait ana depo çıkışında patlama meydana geldiği belirtilerek, 36 saat su kesintisi yaşanacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA