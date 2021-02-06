Son dakika gündem: Bodrum'da polis ekipleri sahil bandında ve caddelerde devriye yaptı
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Son dakika gündem: Bodrum'da polis ekipleri sahil bandında ve caddelerde devriye yaptı

06.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:02

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Muğla'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Muğla'da sessizlik hakim oldu.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Ula gibi turizm merkezlerindeki sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Bodrum'un Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile buralardaki yürüyüş yollarında, sakinlik hakim oldu.

Kıtlama dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı ile Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddeleri boş kaldı. Polis ekipleri sahil bandında ve caddelerde devriye yaptı.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahilleri sessizliğe büründü.

Fethiye'deki Ölüdeniz sahilleri kısıtlama nedeniyle ıssızlaştı. Turist ve bölge sakinlerinin uğrak yeri olan meydanlar boş kaldı.

"Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde de sessiz hakim oldu.

Son dakika gündem: Bodrum'da polis ekipleri sahil bandında ve caddelerde devriye yaptı
Son dakika gündem: Bodrum'da polis ekipleri sahil bandında ve caddelerde devriye yaptı
Son dakika gündem: Bodrum'da polis ekipleri sahil bandında ve caddelerde devriye yaptı
Son dakika gündem: Bodrum'da polis ekipleri sahil bandında ve caddelerde devriye yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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