Son dakika gündem: Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kızılağaç Mahallesi Alazeytin mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın bölgesine, 3 helikopter, 5 arazöz, çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç