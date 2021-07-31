Son dakika gündem: Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın (3)

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı