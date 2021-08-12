Son dakika haberi... Bodrum'da kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kedinin su kuyusuna düştüğü ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye gitti.
Merdivenle indiği kuyudaki kediyi kurtaran bir itfaiye eri, hayvanı doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı