Son dakika gündem: BODRUM'DA ENDİŞE YARATAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
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Son dakika gündem: BODRUM'DA ENDİŞE YARATAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA Bodrum ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangın endişe yarattı.

MUĞLA Bodrum ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangın endişe yarattı. Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın 2.5 saatte kontrol altına alındı.

Bodorum'un Gümüşlük Mahallesi Samanlık mevkisinde otluk ve sazlık alanda, saat 21.10 sıralarında yangın çıktı. Dere yatağında yükselen alevleri fark edenler, jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne haber verdi. Yangının çıktığı bölgeye 3 kilometre uzaklıkta akaryakıt istanyonu bulunması endişeyi artırdı. Jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken, iş makinaları bölgeye ulaşılması amacıyla yol açma çalışmaları başlattı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 iş makinesi, su tankerleri ve 20 işçinin yanı sıra Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliğine bağlı 8 itfaiye aracı ve 30 personel sevk edildi.

İş makineleri ile yangının yakınına kadar yol açılırken, ekipler de müdahalelerini yoğun şekilde sürdürdü. Alevlerin yayılmasının önünü kesen ekiplerin çabaları ile yangın saat 23.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)

Son dakika gündem: BODRUM'DA ENDİŞE YARATAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika gündem: BODRUM'DA ENDİŞE YARATAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika gündem: BODRUM'DA ENDİŞE YARATAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika gündem: BODRUM'DA ENDİŞE YARATAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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