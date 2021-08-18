Son dakika gündem: BM'nin Afganistan'daki uluslararası personelini taşıyan ilk uçak Kazakistan'a indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: BM'nin Afganistan'daki uluslararası personelini taşıyan ilk uçak Kazakistan'a indi

Son dakika gündem: BM'nin Afganistan'daki uluslararası personelini taşıyan ilk uçak Kazakistan'a indi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'da görev yapan uluslararası personelini taşıyan ilk uçağın Almatı Havalimanı'na indiğini bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'da görev yapan uluslararası personelini taşıyan ilk uçağın Almatı Havalimanı'na indiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'daki iç siyasi durumun tırmanması nedeniyle BM'nin söz konusu ülkedeki personelini geçici olarak Kazakistan'a yerleştirme talebinde bulunduğu kaydedildi.

Kazakistan'ın BM ile çok yönlü iş birliği yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, "Örgütün tam teşekküllü üyesi olarak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, BM'yi destekleme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BM'nin Afganistan'daki uluslararası personelini taşıyan ilk uçağın Almatı Havalimanı'na indiği belirtilerek, "BM Yardım Misyonu (UNAMA) ve diğer bağlı kuruluşlar, Afganistan'daki durum istikrara kavuşana kadar geçici olarak yaklaşık 6 ay faaliyetlerini Almatı'da sürdürecek. Tüm masrafları BM tarafından karşılanacak." ifadelerine yer verildi.

Daha önce BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 100 civarında uluslararası personelin Kabil'den Kazakistan'ın Almatı şehrine tahliye edileceğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Son dakika... BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
Son dakika... BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
BM, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun...
BM, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun...
Son dakika haberleri | Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu duyuruldu
Son dakika haberleri | Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu duyuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Gervinho Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: BM'nin Afganistan'daki uluslararası personelini taşıyan ilk uçak Kazakistan'a indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 21:27:04. #1.15#

title