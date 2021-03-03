Son dakika gündem: BM: Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde 50'den fazla kişi öldü
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Son dakika gündem: BM: Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde 50'den fazla kişi öldü

03.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:30
Son dakika gündem: BM: Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde 50'den fazla kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, darbe karşıtı gösterilerde sadece bugün 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, darbe karşıtı gösterilerde sadece bugün 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Burgener, düzenlediği basın toplantısında, darbeden bu yana bugün Myanmar'da "en kanlı" günün yaşandığını belirtti.

"Sadece bugün 38 kişi öldü" diyen Burgener, "Darbeden beri 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Burgener, şimdiye kadar yaklaşık 1200 kişinin gözaltına alındığını, uluslararası topluma, birlik olma ve Myanmar'daki darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

Rusya ve Çin'e darbeye karşı uluslararası toplumla birlik olma çağrısı

Çin ve Rusya'nın, Myanmar'daki darbe ve sonrasında yaşananların Myanmar'ın iç meselesi olduğu argümanına ilişkin değerlendirmede bulunan Burgener, "Bu bir iç mesele değil ve bölgedeki istikrarı etkiliyor. Çin ve Rusya'nın bu konuda birlik olunmasının önemini anlamasını umuyorum." dedi.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, cuma günü Myanmar'daki darbeyi ve darbe sonrası yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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