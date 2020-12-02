Son dakika gündem: BM Koordinatörü'nden Nijerya'da Boko Haram'ın çiftçilere düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın çiftçilere düzenlediği saldırının "tarifsiz bir zulüm" olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın çiftçilere düzenlediği saldırının "tarifsiz bir zulüm" olduğunu açıkladı.

Kallon, Boko Haram'ın hafta sonu çiftçilere düzenlediği saldırı sonrası eyaletin Zabarmari bölgesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kallon, "Nijeryalı çiftçilerin başını kesmek tarifsiz bir zulümdür." dedi.

Saldırıda masum sivillerin acımasız şekilde öldürüldüğüne dikkati çeken Kallon, "Bölge halkı acılarını ve kederini benimle paylaştı. Çiftçilerin oğulları, kardeşleri, kuzenleri korkunç bir şekilde öldürüldü." ifadesini kullandı.

Edward Kallon, BM'nin bu çiftçiler gibi ülkenin diğer yerlerindeki savunmasız insanları desteklemek için "elinden gelenin en iyisini yapmaya" devam edeceğini söyledi.

Boko Haram terör örgütü, cumartesi günü Borno eyaletine bağlı Zabarmani bölgesinde düzenlediği saldırıda 79 kişiyi katletmiş, çok sayıda kadını ise kaçırmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu