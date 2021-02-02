Son dakika gündem: BM: 2018'de insan ticareti mağduru her 10 kişinin 7'sini kadın ve kızlar oluşturdu

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) Küresel İnsan Ticareti Raporu'na göre, insan ticaretinden en çok kadınlar etkilenirken, 2018'de tespit edilen her 10 mağdurun 5'ini yetişkin kadınlar, 2'sini kız çocukları oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) Küresel İnsan Ticareti Raporu'na göre, insan ticaretinden en çok kadınlar etkilenirken, 2018'de tespit edilen her 10 mağdurun 5'ini yetişkin kadınlar, 2'sini kız çocukları oluşturuyor.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UNODC tarafından düzenlenen basın toplantısında "2020 Küresel İnsan Ticareti Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

İnsan ticaretine yol açan nedenler, kurbanların çalıştırıldıkları alanlar ve tacirlerin başvurduğu yöntemlere ışık tutan rapor, 2018 yılında 148 ülke ve çok sayıda paydaş kuruluştan edinilen veriler doğrultusunda hazırlandı.

Raporda, 2018'de tespit edilen her 10 mağdurun 5'ini kadınların ve 2'sini kız çocuklarının oluşturduğuna dikkat çekildi. Genel olarak insan ticareti mağdurlarının yüzde 46'sını kadınların, yüzde 19'unu kız çocuklarının, yüzde 20'sini yetişkin erkeklerin ve yüzde 15'ini de erkek çocuklarının oluşturduğu belirtildi.

Cinsel sömürü insan ticaretinde temel neden

Rapora göre, insan ticaretinde "cinsel sömürü", yüzde 50 ile ana neden olmayı sürdürüyor. "Zorla çalıştırma" ise tüm vakaların yaklaşık yüzde 38'ini oluşturuyor. Mağdurların yüzde 12 ise farklı nedenlerle insan tacirlerinin ağına düşüyor.

İnsan ticareti mağduru çocukların büyük çoğunluğunun cinsel sömürü amacıyla kullanıldığına işaret edilen raporda, kız çocuklarının yüzde 72'sinin cinsel sömürü, erkek çocuklarının yüzde 66'sının ise zorla çalıştırılmak amacıyla insan tacirlerinin eline düştüğü vurgulandı.

Ekonomik sorunlar

Raporda insan ticaretine yol açan nedenlere de değinilirken, yüzde 51 ile ekonomik sorunların en önemli belirleyici unsur olduğuna işaret edildi. Sorunlu ailelerde büyüyen ve ebeveyn korumasından mahrum çocukların yüzde 29 ile insan tacirlerinin hedefinde olduğu kaydedildi.

Ticaret kuruluşu kisvesi altında insan ticareti

Tacirlerin türleri ve kullandıkları yöntemlere odaklanılan raporda, en çok insan ticaretini, ticaret kuruluşu kisvesi altında faaliyet gösteren organize suç yapılarının yaptığı belirtildi.

İnsan ticaretinin yanı sıra çok sayıda suça bulaşmış ve belirli bölgelerde kontrolü ele geçirmiş yasa dışı yapıların yüzde 18 ile ikinci sırada yer aldığı, yarı amatör tacirlerin ise yüzde 14 ile üçüncü sırada olduğu ifade edildi.

İnsan ticareti mağduru erkeklerin çoğunlukla balıkçılık veya büyük şantiyelerde, kadın ve kızların ise daha ziyade evlerde hizmetçi olarak çalıştırıldığına değinilen raporda, özellikle kadınların evlerde zorla çalıştırılmalarının yanı sıra fiziki tacirlere de maruz kaldıklarına dikkat çekildi.

Raporda, insan ticareti nedeniyle hüküm giyen suçluların üçte ikisini erkeklerin oluşturduğu, bu alanda kadınların oranının diğer suç kategorilerine kıyasla daha yüksek olduğu vurgulandı.

"Savunmasız ve yoksulları hedef alan suç"

UNODC Başkanı Ghada Fathi Waly, yaptığı açıklamada, "Bu rapor, savunmasızları, yoksulları ve muhtaçları hedef alan, onları istismar eden, sömüren, aldatan ve sıklıkla fiziksel şiddete maruz bırakan bir suça ışık tutuyor." dedi.

Waly, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sonuçlarının çok daha fazla mağdura yol açacağını, bu nedenle raporda yer alan verilerin ülkelerin daha yerinde adımlar atmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

İnsan ticaretine zemin hazırlayan unsurların bertaraf edilmesi için küresel iş birliğinin önemine işaret eden Waly, "Umarım bu yeni rapor, en çok istismara yol açan ve hala varlığını sürdüren bu iğrenç suça uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için bir araç görevi üstlenir." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan