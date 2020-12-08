Son dakika gündem: Bitlis'te üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Bitlis'te üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

08.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:30
Son dakika gündem: Bitlis'te üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde, üzerinde silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, üzerinde silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 7 Aralık'ta ilçe merkezinde uygulama yaptı.

Uygulamada, B.A. isimli şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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