Son dakika gündem: Bir Rus milyarder daha savaşa karşı çıktı

Ünlü Rus iş insanı ve Rusya'nın en büyük bankalarından Tinkoff'un kurucusu Oleg Tinkov, Ukrayna'daki durumun kabul edilemez olduğunu ve savaşa karşı olduğunu söyledi.

Tinkov, sosyal medya sitesi Instagram'dan yaptığı açıklamada, bir süre önce kurduğu fonla, kan kanseri olan insanların hayatlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.

Kendisinin de kanserle mücadele etmek zorunda kaldığını dikkati çeken Tinkov, "Yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu bizzat kendim gördüm. Şimdi Ukrayna'da her gün masum insanlar ölüyor, bu kabul edilemez bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Tinkov, devletlerin parasını savaş yerine insanları iyileştirmek için kullanmaları gerektiğine işaret ederek, "Biz bu savaşa karşıyız." ifadesini kullandı.

Daha önce de Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkarak "barış" çağrısında bulunmuştu.