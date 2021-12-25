Son dakika gündem: Bir kişi öldürülmüş halde arazide bulunması - Maktulün babası gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Bir kişi öldürülmüş halde arazide bulunması - Maktulün babası gözaltına alındı

AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide erkek cesedi görenler, İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.

Jandarma ekipleri, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş kişinin, Cem M. (27) olduğunu belirledi.

Olay yerinde boş av tüfeği fişekleri bulan ekipler, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı.

Ergene ilçesindeki Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yeri olan Veli M'nin aracının, bir süre önce oğlunun cesedinin bulunduğu bölgede olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Ergene Emniyet Müdürlüğü ekipleri Veli M'nin ev ve iş yerinde yaptığı aramada, av tüfeği ile bu tüfeğe ait fişekler buldu.

Şüpheli Veli M. gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Bir kişi öldürülmüş halde arazide bulunması - Maktulün babası gözaltına alındı

Son dakika gündem: Bir kişi öldürülmüş halde arazide bulunması - Maktulün babası gözaltına alındı

Son dakika gündem: Bir kişi öldürülmüş halde arazide bulunması - Maktulün babası gözaltına alındı

Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title