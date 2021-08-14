Son dakika gündem: Bir evde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Bir evde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çeştepe Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında Erkan Yalçın'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında balkonda bulunan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevleri farkettiğinde çocuklarını kurtarmak için çocuk odasına girdiğini söyledi.

Çocukları alarak dışarı çıktığını belirten Yalçın, "İçeri girdiğimde alevleri gördüm. Her şey on saniye içerisinde oldu." dedi.

Yangın esnasında Yalçın'ın eşi Meryem Yalçın da sinir krizi geçirdi. Yalçın'ı komşuları sakinleştirdi.

Can kaybının yaşanmadığı yangında bazı eşyalar zarar gördü.

Son dakika gündem: Bir evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, '3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, "3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Mustafa Demir Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Demet Akalın Haluk Levent Burcu Esmersoy
Spor Caner Erkin Lionel Messi Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 22:25:22. #1.14#

title