Son dakika gündem: Bir çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra canına kıydı
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Son dakika gündem: Bir çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra canına kıydı

Son dakika gündem: Bir çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra canına kıydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gaziantep'te yaşayan bir çocuk annesi kadın evde eşi bulunduğu esnada kafasına silahla ateş ederek canına kıydı.

Gaziantep'te yaşayan bir çocuk annesi kadın evde eşi bulunduğu esnada kafasına silahla ateş ederek canına kıydı. Kadının ailesi olay yerine gelerek damatlarına saldırdı. Polis ekipleri saldıran aile yakınlarını biber gazı kullanarak durdurabildi.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Pir Sultan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Damla A. (23) akşam saatlerinde bir yıllık eşi Mehmet A. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından eşinin yanından ayrılarak başka bir odaya giden bir çocuk annesi kadın, evde bulunan tabancayla canına kıydı. Silah sesi üzerine odaya giren Mehmet A., eşini yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

KIZ TARAFI DAMADA SALDIRDI

Kızlarının intihar ettiği haberini alan Damla A.'nın ailesi olay yerine gelerek damatları olan Mehmet A.'ya saldırmaya kalkıştı. Mehmet A.'ya saldıran aile yakınlarını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Araya giren polis ekipleri saldıran aile yakınlarını biber gazı kullanarak durdurabildi. Olay yerindeki kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan Mehmet A. Karşıyaka Polis Merkezi'ne götürüldü.

Damla A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, talihsiz kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Son dakika gündem: Bir çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra canına kıydı
Son dakika gündem: Bir çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra canına kıydı
Son dakika gündem: Bir çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra canına kıydı
Son dakika gündem: Bir çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra canına kıydı
Son dakika gündem: Bir çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra canına kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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