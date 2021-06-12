Son dakika gündem: Bingöl'de pikapın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Bingöl'de pikapın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Bingöl'de pikapın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bingöl'de pikapın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Bingöl'de pikapın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenibaşlar köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kayançiçek'e C.M. yönetimindeki 34 CPV 885 plakalı pikap çarptı.

Kayançiçek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dört çocuk annesi Hatice Kayançiçek'in cenazesi savcılık incelemesin ardından otopsi için Bingöl Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından sürücü C.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Bingöl'de pikapın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Bingöl'de pikapın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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