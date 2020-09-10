Son dakika gündem: Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı
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Son dakika gündem: Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı

Son dakika haberi... BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye görev gücüne katılmak üzere ailelerinin de katılımıyla dualarla uğurlandı.

Son dakika gündem: Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı
10.09.2020 19:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:35

BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye görev gücüne katılmak üzere ailelerinin de katılımıyla dualarla uğurlandı.

TSK'nın Suriye görev gücüne katılmak üzere Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar için uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin Suriye'de terör örgütleri ile mücadelede güvenlik alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Suriye görev gücünün Afrin'de bulunan birlikleri değiştirmek üzere görevlendirilen personelin uğurlama töreni il protokolü, personel aileleri ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla icra edilmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

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