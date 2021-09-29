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Son dakika gündem: Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan özel harekat polisi Ahmet Kekül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan özel harekat polisi Ahmet Kekül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan Kekül (32), kent merkezindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kekül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kekül'ün cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Törene, Kekül'ün yakınları, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve polisler katıldı.

Bu arada Kekül'ün ölümü ile ilgili eşinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Son dakika gündem: Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Bingöl'de evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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