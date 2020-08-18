Son dakika gündem: Bilim Kurulu üyesi Özlü'den sağlık çalışanlarına 'koronavirüs' uyarısı Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Hastalarla karşılaşmadan önce kişisel koruyucu ekipman kullanımına genellikle dikkat ediliyor; ancak ekip bir araya gelince maske ve mesafeye uyum azalıyor.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Hastalarla karşılaşmadan önce kişisel koruyucu ekipman kullanımına genellikle dikkat ediliyor; ancak ekip bir araya gelince maske ve mesafeye uyum azalıyor. Mesafeye dikkat edilmeli. Asla maskeler çıkarılmamalı" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının hastaların yanı sıra birbirlerinden de koronavirüs alabildiklerini belirtti. Prof. Dr. Özlü, "Hastalarla karşılaşmadan önce kişisel koruyucu ekipman kullanımına genellikle dikkat ediliyor; ancak ekip bir araya gelince maske ve mesafeye uyum azalıyor. Bulaşma oluyor" dedi.

Prof. Dr. Özlü, sağlık çalışanlarının dikkat etmesi gereken kurallara da değinerek, şunları kaydetti: "Hemşire ve hekim odalarında molalarda ve nöbetlerde birlikte yeme, içme; pasta kesme, kutlamalar sırasında bulaşma riski yüksek. Sağlık çalışanları yemeklerini tek başlarına ayrı olarak yemeli. Bardak, tabak, bıçak gibi eşyalarınız kişisel olmalı ve başkası dokunmamalı. Hemşire deskleri, asistan ve hekim odaları, nöbetçi personel odaları sürekli havalandırılmalı ve buralarda kalabalıklaşılmamalı. Mesafeye dikkat edilmeli. Asla maskeler çıkarılmamalı. Dışarıda ayaküstü sigara sohbetleri çok sakıncalı. Unutmayalım virüs, daha çok tanıdıklarımızdan, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, yakınlarımızdan bulaşıyor. Sevdiklerimize zarar vermeyelim, sevdiklerimizden zarar görmeyelim."

Kaynak: DHA